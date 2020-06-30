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Архив - Донецкая область

«ДНР» открыла Седово и Безыменное для отдыхающих, но не для всех

30.06.2020 12:00
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«ДНР» открыла Седово и Безыменное для отдыхающих, но не для всех

С 1 июля на неподконтрольной украинскому правительству части донецкого Азовья – в Седово и Безыменном – начнут принимать отдыхающих. Но, как сообщают местные паблики в соцсетях, попасть туда смогут далеко не все. Люди этим крайне возмущены, сообщает РПД «Донецкие новости».
«С 1 июля открывается Седово и Безыменное, но въехать на курорт смогут не все, только избранные. Только ФЛП. То есть по путевке. Просто так вы не сможете проехать, ни к родственникам, ни к друзьям. Как сообщается, это нововведение будет введено и на следующий год. Вам придется заполнить такую таблицу, потом ее отослать хозяину пансионата, а он эту таблицу передает на блокпост, и тогда вы сможете проехать», – сообщает популярный донецкий паблик.



Теги: Азовское море, отдых, Седово, карантин, ДНР
 
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