В ОРДО утвердили новые тарифы на тепло и горячую воду

30.06.2020 16:00

Тарифы на теплоснабжение и горячую воду на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области остаются на прежнем уровне. Об этом сообщают местные СМИ.

Тарифы закреплены в "распоряжении" "правительства ДНР" № 148 от 26 июня 2020 года "Об установлении тарифов на услуги централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения".

Указанным "нормативным правовым актом" предусмотрено закрепление с 1 июля 2020 года действующих тарифов на услуги централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения для населения, бюджетных организаций и прочих потребителей.