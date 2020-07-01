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В "ДНР" изменили порядок выезда в Россию и "ЛНР"
"Глава ДНР" Денис Пушилин снял ограничения на выезд из "республики" в Российскую Федерацию, введенные в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ №208 опубликован вечером 30 июня и вступил в силу.
Указом вносятся новые изменения в указ №57 от 14 марта «О введении режима повышенной готовности». В числе прочего, в новой редакции изложен пункт 71, касающийся возможности выезда за пределы "ДНР".
Согласно новой редакции указанного пункта, в условиях режима повышенной готовности выезд из "ДНР" разрешается в Российскую Федерацию и "Луганскую Народную Республику".
При этом выезжать в "ЛНР" могут: лица, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории "ЛНР"; лица, имеющие уважительные причины для выезда (служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника); водители, осуществляющие грузовые перевозки, и лица, сопровождающие грузы на грузовом автотранспорте. При наличии других вынуждающих обстоятельств выезд из "ДНР" в "ЛНР" возможен по решению Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
Особые условия для выезда в Россию не предусмотрены.
Теги: Россия, поездка, ДНР, ЛНР, COVID-19
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