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В ОРДО сняли запрет на работу учреждений культуры и вернули льготный проезд
Работа кинотеатров, театров, музеев, концертных организаций, клубных учреждений и библиотек, приостановленная в связи с угрозой распространения коронавируса, разрешена в "ДНР" при обязательном соблюдении санитарных норм. Соответствующий указ подписал накануне "глава" "республики" Денис Пушилин, сообщают местные СМИ.
Указом также разрешена работа спортивных клубов, фитнес-центров и других учреждений, где проводятся учебно-тренировочные занятия. Кроме того, разрешается проводить досуг в развлекательных центрах. Документом предписывается обеспечить на данных объектах соблюдение санитарных норм и правил противодействия коронавирусной инфекции.
Кроме того с 1 июля восстановлено право граждан льготных категорий на бесплатный проезд, которое было приостановлено в "ДНР" в рамках введения режима повышенной готовности.
Теги: Донбасс, спорт, культура, проезд, льготы, ОРДО
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