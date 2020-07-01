В Славянске - новый антирекорд заболеваемости коронавирусом

01.07.2020 13:00

За минувшие сутки в Славянске обнаружено 67 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВГА Павел Кириленко, информирует Depo.Донбасс.

Это пятеро мужчин 13, 47, 51, 53, 65 лет и шестьдесят две женщины в возрасте от трех до 79 лет.

Кроме того один случай зафиксирован в Светлодарске (мужчина 65 лет), по два в Мариуполе (45-летняя женщина и 38-летний мужчина); Краматорске (45-летняя женщина и 87-летний мужчина) и Константиновке (две женщины – 36 и 63 лет).

"Таким образом, с начала объявления карантина на Донетчине зарегистрировано 555 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни", - написал Кириленко на своей странице в соцсети.