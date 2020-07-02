"Минздрав" "ДНР" похвастался рекордными показателями выздоровления от COVID-19

02.07.2020 14:00

Сто тридцать один человек вылечился от коронавирусной инфекции в "ДНР" за минувшие сутки. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения республики".

Там подчеркнули, что это самые высокие показатели выздоровления за всю историю борьбы с коронавирусной инфекцией в "ДНР".

С учетом последних данных, в "республике" подтверждено 1194 случая заболевания (из них 28 за последние сутки), выздоровели 507 человек, умерли 73.