В "Ощадбанке" рассказали об электронной очереди для ВПЛ из ОРДЛО

03.07.2020 14:00

О том как будет работать электронная очередь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) рассказала начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, сообщает РПД «Донецкие новости».

«В том случае, если КПВВ будут работать в полном объеме, чтобы не было столпотворения и очередей, клиенты-ВПЛ имеют возможность заранее зарегистрироваться в одно из 167 отделений через сайт "Ощадбанка", через контакт-центр, позвонив на бесплатную линию по номеру 0 800 210 800, а также через приложения Telegram или мессенджер, через чат-бот», – рассказала Светлана Якивчик.

Она уточнила, что запись в электронную очередь осуществляется из расчета 15 минут на одного клиента. Запись проводится в соответствии с режимом работы отделений банка.

«Что касается режима работы, мы работаем в штатном режиме, более того, усилен режим работы наиболее крупных отделений в каждом городе Донецкой области. То есть на сегодня это 17 отделений, которые работают 7 дней в неделю. Клиенты практически в каждом городе имеют возможность обратиться за операциями, услугами в банк 7 дней в неделю», – резюмировала Светлана Якивчик.