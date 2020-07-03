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Архив - Донецкая область

В Славянске снова закрыли заведения общественного питания

03.07.2020 12:00
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В Славянске снова закрыли заведения общественного питания

В связи со вспышкой коронавируса в Славянске с 3 июля запрещено принимать посетителей внутри заведений общественного питания. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает сайт novosti.dn.ua.
Также комиссия продолжила действие карантинных ограничений. В частности, в Славянске запрещена работа спортивных заведений, спортзалов и фитнес-центров. Нельзя проводить спортивные, культурные, развлекательные и религиозные мероприятия. Остаются закрытыми заведения культуры, кроме парков и скверов. Также нельзя посещать занятия в группах, которые превышают 10 человек.
Комиссия также решила сохранить сокращенный режим работы городских троллейбусов с 6:00 до 18:00 в будние дни. В выходные и праздничные дни троллейбусы по городу курсировать не будут.



Теги: Славянск, кафе, карантин
 
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