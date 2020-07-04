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Архив - Донецкая область

"Народная милиция" "ДНР" начала запугивать молодежь, поступающую в украинские ВУЗы

04.07.2020 13:00
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"Народная милиция" "ДНР" начала запугивать молодежь, поступающую в украинские ВУЗы

На оккупированной Донетчине отреагировали на известие об упрощении вступления в украинские вузы детей из оккупированных территорий и уже стали запугивать вероятных студентов, сообщает Depo.Донбасс.
В частности "заместитель начальника управления народной милиции ДНР" Эдуард Басурин заявил, что программа льготного поступления в украинские вузы "может обернуться для молодежи республик Донбасса обвинениями в сепаратизме".
"Принятая в Украине программа по предоставлению льготных мест в учебных заведениях для абитуриентов ДНР курируется сотрудниками СБУ, которые отвечают за программу "Тебя ждут дома", - заявил Басурин.
Басурин уверяет, что программа действует "для выманивания любыми способами жителей республики на подконтрольную Киеву территорию с последующим обвинением в преступлениях против Украины и сепаратизме".
"Мы понимаем, что поддавшиеся обещанному поступлению молодые люди будут использованы представителями СБУ для давления на родственников и дискредитации республики", - объявил представитель террористов.



Теги: Украина, ВУЗ, абитуриент, ДНР
 
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