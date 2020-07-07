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Архив - Донецкая область

Пушилин изменил режим работы КПП «Еленовка»

07.07.2020 09:00
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Пушилин изменил режим работы КПП «Еленовка»

«Глава» ОРДО Денис Пушилин внес изменения в свой «указ» о введении «режима повышенной готовности. Новый «документ» опубликован на его сайте, сообщает ДонПресс.
В старом «указе» предполагалось открыть КПП «Еленовка» с 22 июня на ежедневный пропуск с 9:00 до 18:00. Через КПП могли выезжать жители ОРДО, просто подписав бумагу о невозможности возвращения до нормализации ситуации с коронавирусом.
Теперь слово «ежедневно» заменено на слова «в дни, определенные штабом». Это означает, что пункты пропуска будут открываться только выборочно, причем решать будет «штаб» из ОРДО в одностороннем порядке.



Теги: указ, Еленовка, ДНР, Пушилин, КПВВ
 
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