Пушилин изменил режим работы КПП «Еленовка»

07.07.2020 09:00

«Глава» ОРДО Денис Пушилин внес изменения в свой «указ» о введении «режима повышенной готовности. Новый «документ» опубликован на его сайте, сообщает ДонПресс.

В старом «указе» предполагалось открыть КПП «Еленовка» с 22 июня на ежедневный пропуск с 9:00 до 18:00. Через КПП могли выезжать жители ОРДО, просто подписав бумагу о невозможности возвращения до нормализации ситуации с коронавирусом.

Теперь слово «ежедневно» заменено на слова «в дни, определенные штабом». Это означает, что пункты пропуска будут открываться только выборочно, причем решать будет «штаб» из ОРДО в одностороннем порядке.