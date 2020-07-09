В центре Донецка эвакуирован торговый центр «Континент»

09.07.2020 15:00

Девушка угрожала подорвать себя сегодня в торговом центре «Континент» в центре Донецка. Об этом сообщили местные СМИ.

На момент поступления сообщения об угрозе взрыва в здании находились порядка 1500 человек. Все они были эвакуированы.

Территория вокруг ТЦ оцеплена сотрудниками полиции. На месте замечены саперы. На настоящий момент известно, что жертв нет, другая информация уточняется.