В ОРДЛО выявили 38 заболевших COVID-19 за сутки

09.07.2020 13:00

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области было выявлено 29 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировке «ДНР».

Утверждается, что один случай COVID-19 выявлен у женщины, прибывшей 7 июля с подконтрольной Украине территории. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 9 медицинских работников.

Кроме того, за минувшие сутки выздоровели 24 человека.

Всего по состоянию на 9 июля «ДНР» признает 1319 случаев COVID-19. Из них 594 человека уже выписаны, а 78 — умерли. Продолжают болеть 647 пациентов.

В группировке «ЛНР» заявили о девяти новых случаях инфицирования за минувшие сутки на подконтрольной боевикам территории. Об это пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.

В целом группировки признает 551 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Утверждается, что выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 472 человека.

За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии на подконтрольной «ЛНР» территории умерли 13 человек.