Послы четырех стран ЕС посетили прифронтовые города Донбасса

10.07.2020 09:00

В течение нескольких дней, послы четырех стран: Юрис Пойканс (Латвия), Бартош Цихоцкий (Польша), Kaймo Кууск (Эстония) и Марек Шафин (Словакия) посетили ряд прифронтовых городов Донбасса. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Кроме встречи с представителями местной власти, послы провели ряд встреч и с военными, медиками и населением Донецкой и Луганской областей.

Визит гостей совпал с празднованием 6-й годовщины освобождения городов Восточной Украины от российской оккупации. В Славянске совместно с премьер-министром Украины, послы возложили цветы к мемориальному комплексу на горе Карачун и приняли участие в арт-акции ко Дню освобождения города - разрисовали цветами расстрелянную врагом надпись "Славянск".

В Попасной участники встречи открыли мемориальные доски, посвященные бойцам батальона "Донбасс" и героям, которые погибли во время боевых действий в Попаснянском районе. Почтили погибших и на площади Героев, где послы возложили цветы к памятному знаку воинам АТО/ООС. Гости ознакомились с образцами украинской военной формы, шевронами, памятными вещами погибших бойцов и обломками вооружения, которые воины передали с передовой на тематическую выставочную экспозицию.

Общая иностранная делегация в рамках визита также поздравила военнослужащих 26-й артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича по случаю 16-й годовщины со дня создания.