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Архив - Донецкая область

Дружковка и Константиновка сегодня остались без водоснабжения

13.07.2020 14:00
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Дружковка и Константиновка сегодня остались без водоснабжения

Сегодня утром, 13 июля, в связи с проведением ремонтных работ на Втором донецком водопроводе прекращена подача воды в Дружковку, Константиновку и пос. Щербиновка (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"», сообщает РПД «Донецкие новости».
Также сообщается, что сокращена подача воды в Краматорск и Славянск.
«Сегодня с 6:00 в связи с проведением ремонтных работ на Втором донецком водопроводе прекращена подача воды в города: Дружковку, Константиновку и пос. Щербиновка (г. Торецк). Сокращена подача воды в города Славянск и Краматорск», – говорится в сообщении.



Теги: Дружковка, Константиновка, водоснабжение, Вода Донбасса
 
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