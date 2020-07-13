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График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 13 по 19 июля
13.07.2020 16:00
На текущей неделе мобильные отделения "Ощадбанка" будут работать только в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтрации.
Так, с 13 по 17 июля мобильные отделения "Ощадбанка" на линии разграничения на Донбассе будут работать в трех местах:
с. Зайцево Бахмутского района (Жованка), ул. Мануильского, 46 - 13 июля, с 09:30 до 15:00
с. Зайцево, Бахмутского района (Бахмутка), ул. Аносова - с 14 по 16 июля, с 09:30 до 15:00
г. Авдеевка, ул. Соборная, 28 - 17 июля, с 09:30 до 15:00
В Луганской области автомобиль находится на плановом ремонте.
Теги: Донбасс, Ощадбанк, график
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