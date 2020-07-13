График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 13 по 19 июля

13.07.2020 16:00

На текущей неделе мобильные отделения "Ощадбанка" будут работать только в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтрации.

Так, с 13 по 17 июля мобильные отделения "Ощадбанка" на линии разграничения на Донбассе будут работать в трех местах:

с. Зайцево Бахмутского района (Жованка), ул. Мануильского, 46 - 13 июля, с 09:30 до 15:00

с. Зайцево, Бахмутского района (Бахмутка), ул. Аносова - с 14 по 16 июля, с 09:30 до 15:00

г. Авдеевка, ул. Соборная, 28 - 17 июля, с 09:30 до 15:00

В Луганской области автомобиль находится на плановом ремонте.