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Архив - Донецкая область

Пушилин уволил "министра здравоохранения" "ДНР"

14.07.2020 10:00
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Пушилин уволил "министра здравоохранения" "ДНР"

"Глава" "ДНР" Денис Пушилин уволил Ольгу Долгошапко с должности "министра здравоохранения". Соответствующий "указ" он подписал 12 июля, но "документ" был опубликован только вчера, сообщает Интернет-газета "Жизнь".
Иным своим "указом" Пушилин назначил и.о. "министра здравоохранения" "ДНР" Александра Оприщенко. Отметим, что Оприщенко возглавлял данное "министерство" до Долгошапко.
При этом Ольга Долгошапко назначена "советником главы" "ДНР". О причинах такой ротации не сообщается.



Теги: увольнение, Минздрав, указ, ДНР
 
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