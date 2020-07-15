Красный Крест привез на оккупированный Донбасс 60 тонн гумпомощи

15.07.2020 16:00

Через КПВВ "Новотроицкое" в среду на оккупированный Донбасс проследовал гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста весом более 60 тонн, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Военнослужащие Донецкого пограничного отряда оформили три грузовых автомобиля от Международного Комитета Красного Креста, последовали на выезд на временно оккупированную территорию Украины (ВОТУ) по маршруту Киев – Донецк", - говорится в сообщении.

В грузовиках находились продуктовые наборы для граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.