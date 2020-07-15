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Архив - Донецкая область

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в ОРДЛО на 15 июля

15.07.2020 14:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в ОРДЛО на 15 июля

За последние сутки в «ДНР» выявлены 28 новых случаев COVID-19, также от коронавируса умерли 2 человека. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает «минздрав ДНР».
«Согласно исследованиям, проведенным 14 июля, выявлены 28 случаев заболевания COVID-19. Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».
«Зарегистрированы 2 летальных случая – мужчина в возрасте 80 лет и женщина в возрасте 83 лет», – добавляют в «республике».
Всего по состоянию на 10:00 15 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1426:
на лечении – 681 пациент,
выписан – 661 человек,
летальных случаев – 84.
В «ЛНР» зарегистрированы 577 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 15 июля, сообщают местные интернет-ресурсы.
«Всего по состоянию на 09:00 15 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 577», – уверяют в «ЛНР».
«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 487 человек. За прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. С начала пандемии умерли 14 человек», – добавляют в «республике».
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Теги: статистика, ОРДЛО, COVID-19
 
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