Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в ОРДЛО на 15 июля

15.07.2020 14:00

За последние сутки в «ДНР» выявлены 28 новых случаев COVID-19, также от коронавируса умерли 2 человека. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает «минздрав ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 14 июля, выявлены 28 случаев заболевания COVID-19. Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 2 летальных случая – мужчина в возрасте 80 лет и женщина в возрасте 83 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 15 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1426:

на лечении – 681 пациент,

выписан – 661 человек,

летальных случаев – 84.

В «ЛНР» зарегистрированы 577 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 15 июля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 09:00 15 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 577», – уверяют в «ЛНР».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 487 человек. За прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. С начала пандемии умерли 14 человек», – добавляют в «республике».

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