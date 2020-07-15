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В ОРДО сняли ограничения на въезд в "курорты" Новоазовского района
15.07.2020 09:00
Курортные поселки "ДНР" на берегу Азовского моря станут доступны всем желающим с 15 июля. О снятии ограничений на въезд в Новоазовский район, введенных ранее в связи с коронавирусной инфекцией, заявил вчера глава непризнанной респубдики Денис Пушилин.
"Межведомственным оперативном штабом проработаны все вопросы организации безопасного отдыха, — отметил он. — 15 июля будут сняты ограничения на въезд в Новоазовский район Донецкой Народной Республики. Все желающие смогут проехать в курортные поселки на берегу Азовского моря".
Теги: Азовское море, Седово, отмена, ограничение, ОРЛО
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