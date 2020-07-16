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Архив - Донецкая область

В срцсетях сообщили об очередном открытии КПВВ "Еленовка"

16.07.2020 14:00
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В срцсетях сообщили об очередном открытии КПВВ "Еленовка"

Оккупанты "ДНР", вероятно, откроют в пятницу подконтрольный им КПВВ "Еленовка" на линии соприкосновения со свободной территорией Украины. Об этом говорится в сообщениях в социальных сетях, передает ОстроВ.
"Источники… сообщили, что следующий "гуманитарный коридор" планируется открыть на КПВВ "Еленовка" 17 июля", - говорится в них.
Отмечается, что для въезда на оккупированную территорию обязательно разрешение некоего "межведомственного оперативного штаба". Все приехавшие будут обязаны пройти двухнедельную обсервацию.
Выезд из ОРДО будет возможен при наличии регистрации на подконтрольной законной власти территории Украины. Вопрос выезда жителей оккупированных территорий, имеющих справки вынужденных переселенцев, по сообщениям соцсетей, пока не решен.



Теги: Еленовка, ДНР, КПВВ
 
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