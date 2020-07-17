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Сегодня в "ДНР" возобновят работу КПВВ "Еленовка"
17.07.2020 09:00
"Руководство" так называемой "ДНР" заявило о готовности 17 июля восстановить пропуск граждан через КПВВ "Еленовка" на Донбассе. КПВВ оккупантов соединенное дорожным коридором с украинским КПВВ "Новотроицкое". Об этом сообщает пресс-служба оккупационного "правительства", передает РБК-Украина.
Ожидается, что пропускать людей будут с 9:00 до 18:00. Условия боевиков для пересечения линии разграничения следующие:
- для въезда на оккупированную территорию Донецкой области необходимо обязательно разрешение так называемого "Межведомственного оперативного штаба";
- для выезда из ОРДЛО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или на подконтрольной Украине территории в Донецкой области;
- все прибывшие с Украины подлежат обязательной обсервации продолжительностью 14 дней в медучреждениях боевиков.
Также боевики отметили, что о работе КПВВ "Еленовка" в другие дни на въезд и выезд будет сообщено дополнительно.
Теги: Еленовка, ДНР, КПВВ
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