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В "ДНР" сообщили, где можно сделать платный ПЦР-тест на COVID-19
17.07.2020 11:00
В "ДНР" появилась возможность сдать тест на коронавирус методом ПЦР. Тесты на наличие коронавирусной инфекции можно сделать в одной из лабораторий Донецка, сообщают местные СМИ.
Напомним, что тест проводится натощак, за 3-4 часа до процедуры нельзя пить, есть, чистить зубы, а также промывать нос. При себе нужно иметь паспорт и сумму для оплаты за тест. Его стоимость - 2520 рублей.
Лаборатория "Био-Лайн", в которой можно сдать тест, расположена по адресу: г. Донецк, пр. Ильича, 14, корпус 7 (ДОКТМО). График работы в будние дни: с 7.30 до 15.00, в субботу - с 8.00 до 13.00.
Готовые результаты можно получить через сутки.
Теги: Донецк, тест, ДНР, COVID-19
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