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В "ДНР" заявили об обширной агентурной сети в спецслужбах Украины
18.07.2020 10:00
"МГБ" "ДНР" регулярно получает секретную информацию о планах Киева от своих агентов в украинских спецслужбах, заявили в пресс-службе "министерства".
"У МГБ ДНР достаточно возможностей для того, чтобы проникать в секретные замыслы спецслужб Украины", – сказано в заявлении.
В "министерстве" также поблагодарили своих "помощников в структурах спецслужб Украины", которые передают информацию оккупантам.
Теги: Украина, спецслужбы, агент, ДНР, МГБ
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