В ОРДО опубликовали список "легальных" "курортов"

20.07.2020 16:00

«Администрация» Новоазовского района (временно неподконтрольная украинскому правительству территория Донецкой области) опубликовала список «легальных» баз отдыха, пансионатов и кемпингов, в которых могут остановиться жители ОРДО, прибывшие на отдых в поселок Седово. Список опубликован на сайте «администрации», сообщает DonPress.

Людей могут принять в лечебно-оздоровительном центре «Алые Паруса», пансионатах «Волна», «Кристалл», «Орбита», «Перлина Донбасу», «Холодок», «Южный берег», «Азов», «Азовская креветка», «Буревестник», «Гелиос», «Дельфин», «Золотой берег», Юбилейный», «Лазурный берег», «Уголек».

Также работают кемпинги, включая кемпинг «Золотое руно», «Парадиз», «Прибой», «Рублевка».

Среди баз отдыха доступны «Металлург», «Солнечный».

Есть в Седовоо и гостиница — «Жемчужина Донбасса».