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Архив - Донецкая область

Пушилин пообещал открыть "границу" с "ЛНР"

21.07.2020 09:00
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Пушилин пообещал открыть "границу" с "ЛНР"

Главарь "ДНР" Денис Пушилин во время посещения донецкого филиала ООО "Авиатех" в оккупированном Снежном пообещал "решить вопрос" с открытием "границы" между "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщает террористический ресурс, передает Depo.Донбасс.
Отмечается, что Пушилина просили помочь вернуться на работу работники предприятия, проживающие в "ЛНР".
"Этот вопрос я передам на очередное заседание "межведомственного штаба". Думаю, он будет решен. Мы как были братскими "республиками", так и остаемся ими. В какой-то мере мы одно целое, но подходы к решению проблем с распространением коронавирусной инфекции у нас разные. У нас количество КПВВ гораздо больше, поэтому вероятность завоза инфекции выше. В первую очередь наши решения принимаются исходя из необходимости обеспечения безопасности наших граждан", — сказал главарь донецких боевиков.



Теги: граница, ДНР, ЛНР
 
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