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Архив - Донецкая область

24 июля в Авдеевку приедет мобильный офис «Ощадбанка»

22.07.2020 16:00
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24 июля в Авдеевку приедет мобильный офис «Ощадбанка»

24 июля на Донетчине будет работать передвижной мобильный пункт Ощадбанка. Об этом говорится на странице "Донбасс СОС" в Facebook.
График работы передвижного мобильного подразделения филиала - Донецкого областного управления АО «Ощадбанк»: 24 июля, с 9:30 до 15:00 – Авдеевка, ул. Соборная, 28.



Теги: Донбасс, Авдеевка, Ощадбанк
 
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