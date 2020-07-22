24 июля в Авдеевку приедет мобильный офис «Ощадбанка»

22.07.2020 16:00

24 июля на Донетчине будет работать передвижной мобильный пункт Ощадбанка. Об этом говорится на странице "Донбасс СОС" в Facebook.

График работы передвижного мобильного подразделения филиала - Донецкого областного управления АО «Ощадбанк»: 24 июля, с 9:30 до 15:00 – Авдеевка, ул. Соборная, 28.