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В девяти городах на Донбассе ограничено водоснабжение
В девяти городах Донецкой области ограничено водоснабжение из-за аварий. В частности, в результате обстрелов поврежден водопровод в "серой зоне". Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
"Уменьшение подачи воды по каналу Северский Донец-Донбасс и Второму Донецкому водопроводу. Как следствие – частичное ограничение водоснабжения в Константиновке, Дружковке, Торецке, Покровске, Часовом Яре, Мирнограде, Доброполье, Волновахе и Мариуполе. К таким последствиям привели две аварии, которые произошли сегодня: порыв на магистральном водопроводе диаметром 1400 мм близ Славянска и повреждения в результате обстрела трубопровода диаметром 2300 мм и 2100 мм от насосной станции третьего подъема в районе Торецка", – написал он.
О ходе ремонтных работ и ситуации с водоснабжением области будут сообщать дополнительно.
Теги: Донбасс, авария, водоснабжение, ограничение
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