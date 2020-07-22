В "ДНР" заявили о проблемах с водоснабжением

22.07.2020 17:00

Повреждения канала Северский Донец – Донбасс в районе Горловки привели к сокращению объемов подачи воды на всей территории "ДНР". Об этом сегодня сообщило представительство "республики" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Происходит колоссальная утечка питьевой воды – 65 000 м³ в час. На данный момент насосная станция 3-го подъема остановлена, водоснабжение части территории Республики осуществляется через резервные линии Верхнекальмиусского водохранилища в объеме 15 000 м³, подача воды сокращена более чем на 50%", — отметили в СЦКК.

По информации наблюдателей, в ближайшее время будет также остановлена работа Донецкой фильтровальной станции. После этого подача воды сократится на всей территории "государства". Представительством "ДНР" "в срочном порядке запрошены гарантии безопасности для устранения данного порыва".