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В "ДНР" заявили о проблемах с водоснабжением
Повреждения канала Северский Донец – Донбасс в районе Горловки привели к сокращению объемов подачи воды на всей территории "ДНР". Об этом сегодня сообщило представительство "республики" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Происходит колоссальная утечка питьевой воды – 65 000 м³ в час. На данный момент насосная станция 3-го подъема остановлена, водоснабжение части территории Республики осуществляется через резервные линии Верхнекальмиусского водохранилища в объеме 15 000 м³, подача воды сокращена более чем на 50%", — отметили в СЦКК.
По информации наблюдателей, в ближайшее время будет также остановлена работа Донецкой фильтровальной станции. После этого подача воды сократится на всей территории "государства". Представительством "ДНР" "в срочном порядке запрошены гарантии безопасности для устранения данного порыва".
Теги: водоснабжение, проблема, ДНР
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