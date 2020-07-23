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Президент Швейцарии передала 300 тонн реагентов для очистки воды на Донбассе
Швейцария передала 300 тонн химических реагентов и приборы для очистки воды по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе, сообщает сайт novosti.dn.ua.
Торжественная передача гуманитарного груза состоялась во время визита президентов Украины и Швейцарии Владимира Зеленского и Симонетты Соммаруги в Донецкую область.
«Мы приветствуем новую швейцарскую программу сотрудничества на следующие три года. Из ее общего финансирования на нужды "Воды Донбасса" в 2020 году выделено 1,4 миллиона швейцарских франков», — отметил Зеленский выступая на территории предприятия водоснабжения в Николаевке.
В свою очередь швейцарский лидер выразила уважение сотрудникам «Воды Донбасса».
«Именно сотрудники "Воды Донбасса" каждый день с самого начала конфликта прилагают неимоверных усилий, чтобы в сложных условиях подавать воду почти для 4 миллионов людей. Говоря о сложных условиях, я имею в виду даже обстрелы», — отметила Соммаруга.
Она добавила, что в сентябре Швейцария планирует предоставить еще одну большую партию помощи.
Теги: Донбасс, Швейцария, гуманитарная помощь, Вода Донбасса, Зеленский
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