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ТКГ согласовала полное прекращение огня на Донбассе с 27 июля

23.07.2020 08:00
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ТКГ согласовала полное прекращение огня на Донбассе с 27 июля

Во время сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы стороны пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля. Об этом передает пресс-служба Главы государства, сообщает Укринформ.
"Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Прорыв в работе ТКГ в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран – участниц Нормандского формата", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, переговоры, перемирие, ТКГ
 
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