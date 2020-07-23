Главная / Новости / Донецкая область / ТКГ согласовала полное прекращение огня на Донбассе с 27 июля
Последние новости раздела
- ТКГ согласовала полное прекращение огня на Донбассе с 27 июля08:00
- В "ДНР" заявили о проблемах с водоснабжением17:00
- 24 июля в Авдеевку приедет мобильный офис «Ощадбанка»16:00
- В девяти городах на Донбассе ограничено водоснабжение14:00
- Минреинтеграции утвердило новые правила провоза товаров через КПВВ11:00
- С 23 июля на Донбассе ограничат движение грузового транспорта09:00
- В "ДНР" рассказали об итогах работы КПП «Еленовка» 20 июля13:00
- Житель Донецка рассказал о поездке в Украину через "ЛНР"10:00
- Пушилин пообещал открыть "границу" с "ЛНР"09:00
- В ОРДО опубликовали список "легальных" "курортов"16:00
ТКГ согласовала полное прекращение огня на Донбассе с 27 июля
23.07.2020 08:00
Во время сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы стороны пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля. Об этом передает пресс-служба Главы государства, сообщает Укринформ.
"Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Прорыв в работе ТКГ в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран – участниц Нормандского формата", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, переговоры, перемирие, ТКГ
Читайте также:
- Переговоры в Минске: согласовано новое перемирие на Донбассе
- Геращенко связала срыв перемирия на Донбассе с "гумконвоем" и подталкиванием Украины к прямым переговорам с террористами
- Глава ОБСЕ призвал стороны возобновить переговоры о «пасхальном» перемирии
- На Донбассе будет новое перемирие: Марчук назвал дату
- Пасхальное перемирие по-путински: стали известны итоги переговоров по Донбассу
- ТКГ согласовала полное прекращение огня на Донбассе с 27 июля08:00
- В "ДНР" заявили о проблемах с водоснабжением17:00
- 24 июля в Авдеевку приедет мобильный офис «Ощадбанка»16:00
- В девяти городах на Донбассе ограничено водоснабжение14:00
- Минреинтеграции утвердило новые правила провоза товаров через КПВВ11:00
- С 23 июля на Донбассе ограничат движение грузового транспорта09:00
- В "ДНР" рассказали об итогах работы КПП «Еленовка» 20 июля13:00
- Житель Донецка рассказал о поездке в Украину через "ЛНР"10:00
- Пушилин пообещал открыть "границу" с "ЛНР"09:00
- В ОРДО опубликовали список "легальных" "курортов"16:00
- ТКГ согласовала полное прекращение огня на Донбассе с 27 июля08:00
- В "ДНР" заявили о проблемах с водоснабжением17:00
- 24 июля в Авдеевку приедет мобильный офис «Ощадбанка»16:00
- Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине еще на месяц15:00
- В девяти городах на Донбассе ограничено водоснабжение14:00
- Сергей Ребров отказался возглавить киевское "Динамо"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 июля12:00
- Минреинтеграции утвердило новые правила провоза товаров через КПВВ11:00
- В Черногории объявили новую эпидемию COVID-1910:00
- С 23 июля на Донбассе ограничат движение грузового транспорта09:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Житель Донецка рассказал о поездке в Украину через "ЛНР"
- В Донецке появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская»
- Минреинтеграции утвердило новые правила провоза товаров через КПВВ
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе
- В ОРДО опубликовали список "легальных" "курортов"
- В "ДНР" рассказали об итогах работы КПП «Еленовка» 20 июля
- Пушилин пообещал открыть "границу" с "ЛНР"
- В "ДНР" заявили о проблемах с водоснабжением
- В девяти городах на Донбассе ограничено водоснабжение
- С 23 июля на Донбассе ограничат движение грузового транспорта