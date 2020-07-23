В палатке ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" живут 15 человек

23.07.2020 17:00

В палатке ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" уже больше недели в ожидании возможности пройти на неконтролируемую территорию Донецкой области живут 15 человек. Об этом сообщил волонтер, руководитель Гуманитарная миссия "Пролиска" Евгений Каплин на своей странице в соцсети и опубликовал фото, передает Depo.Донбасс.

"Ближайшее открытие КПВВ на проход ожидается 24 июля. Однако, только двум людям из группы живущих на КПВВ в палатке, позвонили представители "ДНР" и сообщили, что они попали в список. Удастся ли пройти остальным 13-ти пока неизвестно", - написал Каплин.

Он также сообщил, что Гуманитарная миссия "Пролиска" в данный момент находится на КПВВ с людьми.

"Привезли в очередной раз людям продукты питания на сутки. С людьми также работает кризисный психолог миссии", - написал Каплин.