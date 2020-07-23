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Зеленский вместе с президентом Швейцарии сегодня посетят Донбасс
23.07.2020 11:00
Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга и президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 июля, осуществят визит на восток Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение посольства Швейцарии в Киеве в Twitter.
"Президент Соммаруга сегодня осуществит совместный визит с президентом Зеленским на восток Украины, чтобы из первых рук узнать о ситуации в Донецкой и Луганской областях, пострадавших в результате конфликтy", - сказано в сообщении.
Кроме того, в посольстве подчеркнули, что Швейцария является партнером Украины и будет в дальнейшем поддерживать ее на пути к миру и устойчивому развитию.
Теги: Донбасс, президент, визит, Швейцария, Зеленский
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