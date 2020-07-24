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Архив - Донецкая область

Сегодня "ДНР" откроет гуманитарный коридор через КПВВ "Еленовка"

24.07.2020 09:00
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Сегодня "ДНР" откроет гуманитарный коридор через КПВВ "Еленовка"

24 июля "ДНР" осуществит пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда "Еленовка" на линии разграничения. Об этом сегодня сообщили в "Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV".
"24 июля 2020 года КПВВ "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для въезда в "ДНР" необходимо разрешение межведомственного штаба, а для выезда из страны нужна регистрация или прописка на территории Украины. При этом все лица, прибывшие в "республику" со стороны Украины, подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней. Обсервация обеспечивается учреждениями здравоохранения "ДНР" бесплатно.
О работе КПВВ "Еленовка" в другие дни на въезд и выезд будет сообщено дополнительно.



Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, КПВВ
 
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