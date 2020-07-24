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Архив - Донецкая область

В "ДНР" назвали адреса поликлиник для сдачи тестов на иммунитет к коронавирусу

24.07.2020 16:00
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В "ДНР" назвали адреса поликлиник для сдачи тестов на иммунитет к коронавирусу

Жители "ДНР" могут сдать тест на наличие антител к коронавирусной инфекции в поликлиниках Донецка и Макеевки, а также в частных лабораториях. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра здравоохранения "республики" Тамара Цыганок.
«Тестирование граждан для качественного определения содержания антител против SARS-CoV-2 организовано на базе городской поликлиники профилактических осмотров в Донецке по адресу: улица Вьетнамская, 6 и в городской поликлинике профилактических осмотров в Макеевке по улице Руденко, 7А», — отметила Цыганок.
Она уточнила, что стоимость проведения исследований в донецкой поликлинике составляет 1570 рублей, в макеевской  — 1562 рублей. При этом льготных условий не предусмотрено. Пройти обследование можно как по направлениям, так и в порядке самообращения. Для этого необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность. По итогу анализов выдается справка.



Теги: иммунитет, тест, ДНР, COVID-19
 
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