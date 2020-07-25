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В "ДНР" подвели итоги работы КПВВ "Еленовка" 24 июля
25.07.2020 14:00
Почти 150 человек въехали в "ДНР" через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка» на линии разграничения к югу от Донецка 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС "республики".
«С 09.00 до 18.00 24 июля функционировал на въезд-выезд контрольно-пропускной пункт «Еленовка». На территорию "ДНР" пропущено 12 легковых автомобилей, 147 человек», — отметили в МЧС.
Там добавили, что на территорию Украины из "ДНР" пропущено 27 легковых автомобилей и 170 человек.
Теги: Еленовка, ДНР, КПВВ
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