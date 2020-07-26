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На Донбассе прошел футбольный турнир памяти убитого наемниками РФ школьника Степана Чубенко
26.07.2020 10:00
В Краматорске Донецкой области прошел четвертый футбольный турнир "Больше, чем жизнь" памяти вратаря местной команды "Авангард" Степана Чубенко, погибшего шесть лет назад от рук наемников "ДНР", сообщает Цензор.НЕТ.
В соревнованиях принимали участие восемь команд из Константиновки, Покровска, Полтавы и Краматорска. Победила команда бойцов 81-й ОАМБр.
"Как утверждают участники соревнований, в будущем этот турнир должен стать всеукраинским", - отмечается в сообщении.
Теги: футбол, школьник, Краматорск, память, турнир
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