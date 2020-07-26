Последние новости раздела
- В "ЛДНР" издали приказы о начале перемирия15:00
- Возле Донецка заметили огромный столб дыма11:00
- На Донбассе прошел футбольный турнир памяти убитого наемниками РФ школьника Степана Чубенко10:00
- В "ДНР" подвели итоги работы КПВВ "Еленовка" 24 июля14:00
- В "ДНР" назвали адреса поликлиник для сдачи тестов на иммунитет к коронавирусу16:00
- Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 24 июля14:00
- В "ДНР" сообщили график работы гуманитарного коридора через КПП "Еленовка"13:00
- Сегодня "ДНР" откроет гуманитарный коридор через КПВВ "Еленовка"09:00
- В палатке ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" живут 15 человек17:00
- В "ДНР" сообщили, когда восстановят поврежденные участки канала СДД14:30
В "ЛДНР" издали приказы о начале перемирия
26.07.2020 15:00
Так называемая "народная милиция" самопровозглашенной "ДНР" издала приказ о запрете на использование любого вооружения с 00:00 часов 27 июля, передает Корреспондент.net.
"В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля 2020 года на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим "народной милиции" с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
Аналогичный приказ получили силовики "ЛНР".
Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, ЛНР
Читайте также:
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в нарушении прекращения огня
- Перемирие на Донбассе трещит по швам: боец ВСУ стал жертвой нападения оккупантов РФ
- Тишина на Новый год? Донбасс предупредили о готовящейся "жесткой зарубе". ВИДЕО
- Ходаковский прокомментировал новое "донбасское перемирие"
- ООС: Противник снова нарушил "хлебное" перемирие
- В "ЛДНР" издали приказы о начале перемирия15:00
- Возле Донецка заметили огромный столб дыма11:00
- На Донбассе прошел футбольный турнир памяти убитого наемниками РФ школьника Степана Чубенко10:00
- "ЛНР" предложила материальную помощь жителям Донбасса16:00
- В "ДНР" подвели итоги работы КПВВ "Еленовка" 24 июля14:00
- В "ДНР" назвали адреса поликлиник для сдачи тестов на иммунитет к коронавирусу16:00
- Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 24 июля14:00
- В "ДНР" сообщили график работы гуманитарного коридора через КПП "Еленовка"13:00
- В "ЛНР" отменили самоизоляцию для прибывающих из России10:00
- Сегодня "ДНР" откроет гуманитарный коридор через КПВВ "Еленовка"09:00
- В "ЛДНР" издали приказы о начале перемирия15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 июля13:00
- Возле Донецка заметили огромный столб дыма11:00
- На Донбассе прошел футбольный турнир памяти убитого наемниками РФ школьника Степана Чубенко10:00
- В Бердянске обнаружили коронавирус у 19 сотрудников "скорой"09:00
- В аннексированном Крыму во время патриотической акции затонула БРДМ (ВИДЕО)17:00
- "ЛНР" предложила материальную помощь жителям Донбасса16:00
- В "ДНР" подвели итоги работы КПВВ "Еленовка" 24 июля14:00
- Кабмин установил пять обязательных правил карантина в Украине13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июля11:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- "ЛНР" предложила материальную помощь жителям Донбасса
- В "ДНР" назвали адреса поликлиник для сдачи тестов на иммунитет к коронавирусу
- В "ДНР" сообщили, когда восстановят поврежденные участки канала СДД
- Кабмин установил пять обязательных правил карантина в Украине
- В "ДНР" сообщили график работы гуманитарного коридора через КПП "Еленовка"
- В "ДНР" подвели итоги работы КПВВ "Еленовка" 24 июля
- В ТКГ назвали сроки открытия КПВВ в Золотом и Счастье
- В палатке ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" живут 15 человек
- Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 24 июля
- ТКГ согласовала полное прекращение огня на Донбассе с 27 июля