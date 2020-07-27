"ДНР" в восьмой раз открыла гуманитарный коридор в Еленовке

27.07.2020 11:00

Сегодня, 27 июля 2020 года, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Время работы пункта пропуска с 9:00 до 18:00, — сообщает «межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».

Правила пропуска граждан не изменились:

— Для выезда из «днр» необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины.

— Для въезда в «днр» необходимо обязательно разрешение «межведомственного оперативного штаба».

Все лица, прибывшие на неподконтрольную территорию будут размещены на обсервацию. По словам «штаба» обсервация является бесплатной. Ее продолжительность не менее 14 дней.