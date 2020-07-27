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Архив - Донецкая область

Командующий ОС сообщил о первых нарушениях режима перемирия боевиками

27.07.2020 15:00
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Командующий ОС сообщил о первых нарушениях режима перемирия боевиками

С начала прекращения огня боевики осуществили два обстрела. Ситуация на линий разграничения стабильная и контролируемая. Об этом сообщил на брифинге командующий Объединенных сил Владимир Кравченко, передает РБК-Украина.
По его словам, один из обстрелов со стороны боевиков был в 0:20-0:45. Потерь со стороны украинских военных нет.
"Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни личному составу не составлял. И где-то около 9 часов утра при помощи ручных противотанковых гранатометов совершили три выстрела и установили три мины", - заявил он.



Теги: Донбасс, нарушение, перемирие, ООС
 
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