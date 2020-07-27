Ощадбанк опубликовал график работы передвижного мобильного пункта в Донецкой области

27.07.2020 16:00

На этой неделе на Донетчине будет работать передвижной мобильный пункт Ощадбанка, сообщает Трибун.

График работы передвижного мобильного подразделения филиала - Донецкого областного управления АО «Ощадбанк»:

28 июля, с 09:30 до 15:00 - Авдеевка, ул. Коммунальная, 1;

30 июля, с 09:30 до 15:00 - Зайцево Бахмутского района (Кодема), ул. Центральная, 69;

31 июля, с 09:30 до 15:00 - Авдеевка, ул. Соборная, 28.

В мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.