В «ДНР» заявили о восстановлении водоснабжения

27.07.2020 17:00

Во временно оккупированных районах Донецкой области (ОРДО) заявили о том, что отремонтировали вторую ветку канала «Северский Донец — Донбасс», сообщает Сайт города Донецка.

«Завершились сварочные работы на второй нитке трубопровода диаметром 2300 мм. Запуск ожидается 27 июля в 15:20», — пишут информ-ресурсы ОРДО.

Ранее предприятие "Вода Донбасса" сообщила об ограничении подачи холодной воды по Донецку на 40%.