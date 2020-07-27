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Архив - Донецкая область

В «ДНР» заявили о восстановлении водоснабжения

27.07.2020 17:00
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В «ДНР» заявили о восстановлении водоснабжения

Во временно оккупированных районах Донецкой области (ОРДО) заявили о том, что отремонтировали вторую ветку канала «Северский Донец — Донбасс», сообщает Сайт города Донецка.
«Завершились сварочные работы на второй нитке трубопровода диаметром 2300 мм. Запуск ожидается 27 июля в 15:20», — пишут информ-ресурсы ОРДО.
Ранее предприятие "Вода Донбасса" сообщила об ограничении подачи холодной воды по Донецку на 40%.



Теги: Донецк, водоснабжение, ОРДО
 
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