Последние новости раздела
- В «ДНР» заявили о восстановлении водоснабжения17:00
- Ощадбанк опубликовал график работы передвижного мобильного пункта в Донецкой области16:00
- Командующий ОС сообщил о первых нарушениях режима перемирия боевиками15:00
- Ливни затопили популярный азовский курорт14:00
- "ДНР" в восьмой раз открыла гуманитарный коридор в Еленовке11:00
- В Донецкой области отремонтировали первый участок канала Северский Донец-Донбасс08:00
- В "ЛДНР" издали приказы о начале перемирия15:00
- Возле Донецка заметили огромный столб дыма11:00
- На Донбассе прошел футбольный турнир памяти убитого наемниками РФ школьника Степана Чубенко10:00
- В "ДНР" подвели итоги работы КПВВ "Еленовка" 24 июля14:00
В «ДНР» заявили о восстановлении водоснабжения
27.07.2020 17:00
Во временно оккупированных районах Донецкой области (ОРДО) заявили о том, что отремонтировали вторую ветку канала «Северский Донец — Донбасс», сообщает Сайт города Донецка.
«Завершились сварочные работы на второй нитке трубопровода диаметром 2300 мм. Запуск ожидается 27 июля в 15:20», — пишут информ-ресурсы ОРДО.
Ранее предприятие "Вода Донбасса" сообщила об ограничении подачи холодной воды по Донецку на 40%.
Теги: Донецк, водоснабжение, ОРДО
Читайте также:
- В «ДНР» заявили о восстановлении водоснабжения17:00
- Ощадбанк опубликовал график работы передвижного мобильного пункта в Донецкой области16:00
- Командующий ОС сообщил о первых нарушениях режима перемирия боевиками15:00
- Ливни затопили популярный азовский курорт14:00
- Миссия ОБСЕ обнаружила у луганских боевиков военный самолет13:00
- "ДНР" в восьмой раз открыла гуманитарный коридор в Еленовке11:00
- В Донецкой области отремонтировали первый участок канала Северский Донец-Донбасс08:00
- В "ЛДНР" издали приказы о начале перемирия15:00
- Возле Донецка заметили огромный столб дыма11:00
- На Донбассе прошел футбольный турнир памяти убитого наемниками РФ школьника Степана Чубенко10:00
- В «ДНР» заявили о восстановлении водоснабжения17:00
- Ощадбанк опубликовал график работы передвижного мобильного пункта в Донецкой области16:00
- Командующий ОС сообщил о первых нарушениях режима перемирия боевиками15:00
- Ливни затопили популярный азовский курорт14:00
- Миссия ОБСЕ обнаружила у луганских боевиков военный самолет13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июля12:00
- "ДНР" в восьмой раз открыла гуманитарный коридор в Еленовке11:00
- В Индии начали тестировать на людях вакцину от COVID-1910:00
- На ферме в Баварии обнаружили коронавирус у 174 заробитчан09:00
- В Донецкой области отремонтировали первый участок канала Северский Донец-Донбасс08:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- "ЛНР" предложила материальную помощь жителям Донбасса
- В "ДНР" назвали адреса поликлиник для сдачи тестов на иммунитет к коронавирусу
- Кабмин установил пять обязательных правил карантина в Украине
- Возле Донецка заметили огромный столб дыма
- В "ДНР" подвели итоги работы КПВВ "Еленовка" 24 июля
- В "ДНР" сообщили график работы гуманитарного коридора через КПП "Еленовка"
- В "ЛДНР" издали приказы о начале перемирия
- Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 24 июля
- Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа
- Миссия ОБСЕ обнаружила у луганских боевиков военный самолет