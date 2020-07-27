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В Донецкой области отремонтировали первый участок канала Северский Донец-Донбасс
27.07.2020 08:00
В Донецкой области отремонтирован поврежденный участок трубопровода канала Северский Донец-Донбасс. Начата подача воды, сообщила накануне Донецкая облгосадминистрация, передает Корреспондент.net.
"Специалисты КП Компания Вода Донбасса завершили ремонт поврежденного участка левой ветви трубопровода диаметром 2300 мм и восстановили ветку трубопровода диаметром 2100 мм канала Северский Донец-Донбасс, что позволило начать подачу воды в Покровск и Покровскую группу городов", – говорится в сообщении.
Указано, что на правой ветке трубопровода диаметром 2300 мм выполнены работы примерно на 30%. Сегодня работы будут продолжаться при условии соблюдения режима тишины и гарантий безопасности.
Теги: ремонт, водоснабжение, Вода Донбасса, канал
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