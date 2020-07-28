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Штаб ОС подвел итоги первых суток перемирия на Донбассе
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию обороны. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, в течение минувших суток на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня.
В частности, в районе населенного пункта Водяное противник открывал огонь по позициям украинских воинов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Пивденного совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь среди украинских воинов в результате вражеских обстрелов, нет.
Еще один факт провокации со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано неподалеку от Новомихайловки. Вблизи украинских позиций с помощью ручных противотанковых гранатометов противник осуществил минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2.
Теги: Донбасс, перемирие, ООС
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