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В "ДНР" жительнице Макеевки дали 10 лет за шпионаж
28.07.2020 16:00
Группировка "ДНР" приговорила жительницу Макеевки к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы колонии общего режима за "шпионаж" и "участие в террористическом сообществе". Об этом сообщает пресс-служба "генпрокуратуры ДНР", передает сайт novosti.dn.ua.
Как утверждается, гражданка "О" в сентябре 2017 года была завербована сотрудником Службы безопасности Украины.
Якобы по заданию украинской спецслужбы мкеевчанка обвиняемая осуществляла террористическую и шпионскую деятельность на подконтрольной "ДНР" территории в период с сентября 2017 по октябрь 2018 года.
Приговор в ее деле был вынесен "Буденовским межрайонным судом" Донецка.
Теги: приговор, шпионаж, ДНР
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