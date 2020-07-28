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Архив - Донецкая область

Вчера через гуманитарный коридор в Еленовке прошли более 250 человек

28.07.2020 13:00
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Вчера через гуманитарный коридор в Еленовке прошли более 250 человек

Почти 30 автомобилей и более 250 человек проследовали в понедельник через контрольный пункт въезда и выезда «Новотроицкое – Еленовка». Об этом сообщили в "МЧС ДНР".
Уточняется, что в Донецк пропущено 12 легковых автомобилей и 135 человек, на подконтрольную Киеву территорию выехало 16 авто и 120 граждан.
Все прибывшие с украинской стороны направлены на двухнедельную бесплатную обсервацию. Состояние наблюдаемых удовлетворительное.



Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, КПВВ
 
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