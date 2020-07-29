Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений перемирия на Донбассе

29.07.2020 08:00

Наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали 111 нарушений договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе, которые вступили в силу 27 июля. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, сообщает Корреспондент.net.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, во время которого достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня начиная с 00.01 27 июля, СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня", - говорится в отчете.

Уточняется, что все нарушения, в том числе 21 взрыв, зафиксировали в Донецкой области.

"Миссия зафиксировала 22 единицы вооружения, размещенные в нарушение линий отвода; из них все кроме одной зафиксированы на аэродроме в неподконтрольном правительству Переможном в Луганской области", - добавляют в сообщении.