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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений перемирия на Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали 111 нарушений договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе, которые вступили в силу 27 июля. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, сообщает Корреспондент.net.
"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, во время которого достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня начиная с 00.01 27 июля, СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня", - говорится в отчете.
Уточняется, что все нарушения, в том числе 21 взрыв, зафиксировали в Донецкой области.
"Миссия зафиксировала 22 единицы вооружения, размещенные в нарушение линий отвода; из них все кроме одной зафиксированы на аэродроме в неподконтрольном правительству Переможном в Луганской области", - добавляют в сообщении.
Теги: Донбасс, нарушение, перемирие, ОБСЕ
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