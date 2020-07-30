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Архив - Донецкая область

В «ДНР» зафиксирована сотая смерть от COVID-19

30.07.2020 14:00
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В «ДНР» зафиксирована сотая смерть от COVID-19

В «ДНР» за сутки выявлены 18 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР», передает РПД «Донецкие новости».
«Согласно исследованиям, проведенным 29 июля, выявлены 18 случаев заболевания COVID-19. Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».
«Зарегистрирован 1 летальный случай – женщина в возрасте 42 лет», – добавляют в «республике».
Всего по состоянию на 10:00 30 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1728:
на лечении – 820 пациентов,
выписаны – 808 человек,
летальных случаев – 100.



Теги: статистика, ДНР, COVID-19
 
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