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Архив - Донецкая область

В Донецкой области восстановили более половины разрушенных войной домов

30.07.2020 17:00
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В Донецкой области восстановили более половины разрушенных войной домов

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, совместными усилиями областной администрации, местных громад, ГСЧС и международных организаций в Донецкой области удалось восстановить 7 750 домов разрушенных или поврежденных в ходе боевых действий, передает Cxid.info.
Как отмечают в пресс-службе, среди восстановленных домов 6 901- частные. Всего же, по данным МВД, с начала боевых действий в Донецкой области разрушено 13 288 домов.



Теги: Донбасс, война, дом, восстановление
 
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