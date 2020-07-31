Главная / Новости / Донецкая область / Украина отменяет самоизоляцию для въезжающих из ОРДЛО и Крыма
Последние новости раздела
- Украина отменяет самоизоляцию для въезжающих из ОРДЛО и Крыма08:00
- В Донецкой области восстановили более половины разрушенных войной домов17:00
- В «ДНР» зафиксирована сотая смерть от COVID-1914:00
- "ДНР" обвинила ВСУ в "бесшумном" нарушении перемирия14:00
- В "ДНР" нашли коронавирус у 16 приехавших из Украины12:00
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений перемирия на Донбассе08:00
- В "ДНР" жительнице Макеевки дали 10 лет за "шпионаж"16:00
- Вчера через гуманитарный коридор в Еленовке прошли более 250 человек13:00
- Мэр Славянска госпитализирован из-за осложнений от коронавируса10:00
- Штаб ОС подвел итоги первых суток перемирия на Донбассе08:00
Украина отменяет самоизоляцию для въезжающих из ОРДЛО и Крыма
31.07.2020 08:00
С 1 августа 2020 года отменяется обязательная 14-дневная самоизоляция для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированного Донбасса и Крыма. Об этом сообщил LIGA.net спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По его словам, с 1 августа вступает в силу постановление Кабмина №641 от 22 июля.
"Фактически граждане, которые следуют из оккупированных территорий, теперь не должны устанавливать приложение Действуй дома и проходить самоизоляцию. Но Кабмин оставил за собой право в случае необходимости это возобновить", - отметил Демченко.
Теги: отмена, ОРДЛО, самоизоляция
Читайте также:
- Рада разрешила абитуриентам из ОРДЛО поступать во все ВУЗы без ВНО
- В Кабмине рассказали, как жителям ОРДЛО и переселенцам участвовать в выборах
- В ОРДО снова будут отключать должников от газа
- В ВР внесли законопроект о конфискации имущества жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ
- Пушилин объяснил, что нужно ОРДЛО для «вхождения» в состав России
- Новый Кабмин пообещал найти механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО
- Украина отменяет самоизоляцию для въезжающих из ОРДЛО и Крыма08:00
- В Донецкой области восстановили более половины разрушенных войной домов17:00
- В «ДНР» зафиксирована сотая смерть от COVID-1914:00
- В ОРДЛО прибыл 97-й гуманитарный конвой из России13:00
- "ДНР" обвинила ВСУ в "бесшумном" нарушении перемирия14:00
- В "ДНР" нашли коронавирус у 16 приехавших из Украины12:00
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений перемирия на Донбассе08:00
- Зеленский создал ВГА в Северодонецке17:00
- В "ДНР" жительнице Макеевки дали 10 лет за "шпионаж"16:00
- Вчера через гуманитарный коридор в Еленовке прошли более 250 человек13:00
- Украина отменяет самоизоляцию для въезжающих из ОРДЛО и Крыма08:00
- В Донецкой области восстановили более половины разрушенных войной домов17:00
- Стал известен состав нового тренерского штаба ФК "Динамо"16:00
- Новым главой украинской делегации в ТКГ стал Леонид Кравчук (ВИДЕО)15:00
- В «ДНР» зафиксирована сотая смерть от COVID-1914:00
- В ОРДЛО прибыл 97-й гуманитарный конвой из России13:00
- В Украине побит "рекорд" по числу зараженных коронавирусом за сутки12:00
- Дебютант УПЛ пробился в Лигу Европы11:00
- Часть задержанных в Беларуси боевиков «Вагнера» воевали на Донбассе10:00
- Российская вакцина от COVID-19 уже проходит госрегистрацию09:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- "ДНР" обвинила ВСУ в "бесшумном" нарушении перемирия
- В "ДНР" жительнице Макеевки дали 10 лет за "шпионаж"
- В "ДНР" нашли коронавирус у 16 приехавших из Украины
- Штаб ОС подвел итоги первых суток перемирия на Донбассе
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений перемирия на Донбассе
- Вчера через гуманитарный коридор в Еленовке прошли более 250 человек
- Зеленский создал ВГА в Северодонецке
- В Беларуси задержаны 33 боевика ЧВК Вагнера
- Кучма ушел с поста главы украинской делегации в ТКГ
- Дебютант УПЛ пробился в Лигу Европы