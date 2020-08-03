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Часть Торецка осталась без воды из-за прорыва трубы в "серой зоне"
03.08.2020 08:00
В "серой зоне" на водоводе диаметром 900 мм Горловка-Торецк 1 августа в 05:15 произошел прорыв, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой облгосадминистрации.
По этому водоводу вода подается с Горловской фильтровальной станции №2 в Торецк.
"Для выполнения ремонтных работ необходимо согласование от Общего центра по контролю и координации прекращения огня. Получили гарантии тишины с 3 августа для проведения ремонтных работ водопровода в серой зоне. До этого времени большая часть Торецка будет без централизованного водоснабжения", - отмечается в сообщении.
Теги: авария, водоснабжение, Торецк
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